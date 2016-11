58-årig kvinde indebrændt i lejlighed i Holbæk

Søndag 20. november 2016 kl. 10:13En ikke nærmere identificeret 58-årig kvinde indebrændte i nat i en lejlighed i nordvest-sjællandske Holbæk. Alle øvrige 21 beboere i den store etageejendom måtte evakueres på grund af røgudvikling. Der foreligger endnu ingen nærmere forklaring på den voldsomme brand i lejligheden.Også den døde kvindes identitet skal endeligt fastslås i dag, for at man er sikker på, at det var lejlighedens beboer.