Ung mand dræbt mod vejtræ

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 19. november 2016 kl. 20:09En 34-årig ikke nærmere identificeret mand blev midt i nat dræbt, da han i en varebil kolliderede med et vejtræ på en vejstrækning langs Isefjorden syd for Nykøbing Sj. Der var ingen i nærheden, da solo-ulykken skete. Alarmen om den tragiske og voldsomme ulykke indløb kort før kl. 4.Politiet har i dag forsøgt at finde årsagen til, at den unge mand med voldsom kraft bragede ind i vejtræet.