Hundredtusinder protesterer og forlanger præsidents afgang

Lørdag 19. november 2016 kl. 16:21Sindene er i voldsom bevægelse i det 50 millioner indbyggere store Sydkorea. I snart en måned har folket protesteret og forlangt præsidentens afgang, i dag er der nye hundredtusinder på gaden i hovedstaden Seoul. Om protesterne kan forblive fredelige vil tiden vise.Præsident Park Geun-hye (64 år) har flere gange i TV-taler undskyldt og forsøgt at komme folket imøde. Hun anklages for at lade andre bag kulisserne have magt, der ikke tilkommer dem. Park var den første kvinde, som blev valgt til sydkoreansk præsident i 2013.