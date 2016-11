Sangerinde død af kræft

Lørdag 19. november 2016 kl. 11:16Den amerikanske soul-sangerinde Sharon Jones er død 60 år. Hun tabte i går en årelang kamp mod kræft, og et musikalsk liv blev brat afsluttet. Ikke mindst havde hun en rolle i spidsen for bandet Sharon Jones & The Dap-Kings med base i Brooklyn i New York. Hun nåede 20 år på musikkens scene.Sharon Lafaye Jones (som var hendes fødenavn) kom til verden i South Carolina. Hun havde også et par mindre roller på film.