Gramsende lærer bortvist - skandale på efterskole

Lørdag 19. november 2016 kl. 10:57Den vestsjællandske Odsherred Efterskole i Fårevejle Stationby mellem Kalundborg og Nykøbing Sj. er ramt af en skandale. Skolen har netop bortvist en lærer for at have gramset på en 16-årig pige. Episoden skete i lærerens bolig, hvor elever på skolen var samlet til et hygge-arrangement.På skolen, hvis forstander bl.a. har en baggrund som teolog, skammer alle sig. Det kan man lige nu følge på www.odsherredsefterskole.dk og facebook. Værst er det vel imidlertid for den mand, som har mistet sit job som lærer på skolen og "plettet" sit renommé.