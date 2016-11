Mand afsløret med 34 kg hash

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 19. november 2016 kl. 00:10En 33-årig mand blev i går varetægtfængslet, efter at være blevet anholdt for at være i besiddelse af ikke mindre end 34 kg hash. Politiet ransagede hans hjem i en forstad til nordjyske Ålborg og fandt den store narko-mængde. Som manden imidlertid bedyrede at opbevare for en anden...Ved ransagningen fandt politiet også 90 g kokain, samt et jagtgevær og 50 patroner.