Aftale om finanslov 2017 - er et nyt kludetæppe

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 18. november 2016 kl. 15:58Det bliver stadig værre kludetæppe-agtigt, når der indgås aftaler om finansloven, der er grundlaget for driften af det danske fællesskab. Aftalen er netop indgået. Biler bliver billigere og flygtninge og andre tilrejsende til Danmark stilles over for meget skrappere betingelser. Noget af en blandet landhandel må man sige.Aftalen om finanslov 2017 er indgået mellem regeringen og konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.For dem, der ikke kan vente på yderligere omtale, kan aftalen studeres på www.fm.dk finansministeriets website.