Kvinde i Næstved fik kreditkort stjålet og kontoen lænset

Fredag 18. november 2016 kl. 12:29En 88-årig kvinde i Næstved fik onsdag sit kreditkort stjålet, da hun var på indkøb i et supermarked. I går var kortet misbrugt flere gange, og hendes konto lænset for et betydeligt beløb. Politiet leder efter den frække tyv, men der er øjensynligt ingen væsentlige spor.Hvordan det lykkedes tyven at få fingre i den gamle dames pung indeholdende kreditkortet er ikke klarlagt.