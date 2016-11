Klart nej til Tyrkiet i EU

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 18. november 2016 kl. 06:03De franske konservative (Les Républicains LR) indleder i weekenden valget af kandidaten til næste forårs præsidentvalg. Tidligere præsident Nicolas Sarkozy (61 år) og og tidligere premierminister Alain Juppé (71 år) er favoritter. De har begge forud for partiets afstemning udtalt et klart nej til Tyrkiet i EU.Den negative tyrkiske udvikling væk fra fælles europæiske og demokratiske værdier udelukker landet fra et eventuelt medlemskab af EU, er budskabet fra de 2 bejlere til at blive LRs præsident kandidat.