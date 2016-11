Tankvogn eksploderede - dræbte 73 og forbrændte 110

Torsdag 17. november 2016 kl. 23:10En voldsom eksplosion i en tankvogn i det sydøstafrikanske land Mozambique har i dag dræbt 73 og forbrændt 110. Allesammen folk, som forsøgte at tappe brændstof fra en glohed tankvogn, der var på vej fra kysten med den højeksplosive last. Mange af de svært forbrændte overlever næppe.Man kan ikke gøre så meget andet end at undersøge ulykken og derefter forsøge at undgå gentagelser af tragedien.