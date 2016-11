Frankrig vil mærke folkets stemme som det næste land

Torsdag 17. november 2016 kl. 16:09Advarslerne imod folkets stemme er igang igen. Denne gang er det i Frankrig, hvor eliten advarer mod at vælge lederen af partiet Front National Marine Le Pen som præsident til foråret. Hun vil nemlig have landet ud af EU, og hun står stærkt, hvorfor det er tænkeligt, at Frankrig bliver det næste land, som mærker folkets stemme.Tidligere i denne måned var det USA med valget af Donald Trump til præsident, og for ½ år siden England, hvor folket sagde farvel til EU. I begge tilfælde var eliten helt fremme i skoene med advarsler og dunder tale om konsekvenserne - forinden.Ny tal for arbejdløse i Frankrig viser en stigning til 3 millioner uden job. Næsten 10% uden arbejdindtægt til det daglige brød. Samtidig er bureaukratiet taget til, og EUs manglende popularitet har aldrig været større hos det franske folk. Pilen peger i retning af et valg af Marine Le Pen.