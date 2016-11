Vilde vesten på Storebæltbroen - mand kørte med 170 km/t

Torsdag 17. november 2016 kl. 12:15Der er ingen meldinger om årsagen til, at en 56-årig vestsjællandsk mand i går eftermiddag havde ualmindelig travlt på motorvejen og videre over Storebæltbroen. Han kørte 170 km/t med politiet i hælene og blev først standset ved bevidst påkørsel, da politiet på Fyn også blev involveret i jagten.Det rene vilde vesten blev afsluttet med, at den meget ophidsede mand under anvendelse af peberspray blev anholdt. Hvad han derefter har sagt på politistationen i Odense, er der ingen oplysninger om.