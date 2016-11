Hold på hat og briller - men hvor langt omkring vides ikke

Torsdag 17. november 2016 kl. 08:43Der er indsamling blandt vejrguderne i dag - til en aften og nat med stormvejr. Hvor langt omkring man skal holde på hat og briller er dog ikke let at vide. I første omgang gælder varslet fra meteorologerne (www.dmi.dk) for hele den jyske vestkyst fra top til tå.Vind med styrke 14-18 m/sek og vindstød helt op til 25-28 m/sek (stormstyrke) er varslet fra midt på aftenen og til i morgen tidligt.