Søn kniv-myrdede sin far på åben gade i Svendborg

Onsdag 16. november 2016 kl. 20:17En 48-årig mand er anholdt og fremstilles i morgen i grundlovforhør, efter at han i eftermiddag kniv-myrdede sin 74-årige far på åben gade i østfynske Svendborg. Sønnen stak sin far i halsen så han døde umiddelbart efter. Sønnen flygtede derefter fra stedet.Han blev senere anholdt i området ved det lokale sygehus. Der er ingen oplysninger om motivet for der brutale mord, men det kommer frem ved grundlovforhøret.