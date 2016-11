Politifolk reddede sikkert ung kvinde fra at blive myrdet

Onsdag 16. november 2016 kl. 19:54De foreløbige undersøgelser af noget specielle husspektakler, politiet blev kaldt ud til i østfynske Nyborg i eftermiddag, tyder på, at politifolkene ved deres ankomst reddede en 29-årig kvinde fra at blive myrdet. I alle tilfælde anholdt man en 35-årig mand, der angiveligt forsøgte at slå den unge kvinde ihjel.Historien vil nok blive rullet helt ud i morgen, når manden fremstilles i grundlovforhør.