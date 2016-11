Store drenges fodboldkamp endte i rent orgie af vold

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 16. november 2016 kl. 12:01En 16-årig dreng ligger i koma på sygehuset i Århus, efter at han og et par andre store drenge endte i et rent orgie af vold i forbindelse med en fodboldkamp i går eftermiddag. En jævnaldrende dreng gav ham et par ordentlige knytnæveslag i tindingen, så den blev beskadiget.I forbindelse med skænderiet mellem "fodboldspillerne" tilkaldte den hårdtslående dreng sine brødre, der mødte op med bl.a. baseball bat.Efterfølgende blev politiet også en del af "fodboldkampen", idet man anholdt den 16-årige, som havde slået den jævnaldrende i tindingen, og dennes storebror på 23 år.