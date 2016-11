Person fundet druknet

Onsdag 16. november 2016 kl. 09:46En endnu ikke nærmere identificeret person er til morgen fundet druknet i Øresund ved Skovshoved nord for København. Begivenheden er passeret for kun lige over 1 time siden, hvorfor politiet endnu ikke har oplysninger om den druknedes køn.Der forestår nu et omfattende arbejde med bl.a. at finde pårørende.