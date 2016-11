75.000 børn i fare for at dø af sult - kæmpe humanitær krise

Onsdag 16. november 2016 kl. 03:48FN advarer nu om, at man ikke alene magter opgaven med at løse en kæmpe humanitær krise i det vestafrikanske land Nigeria. Hvor 14 millioner af landets 175 millioner indbyggere har brug for assistance. Heraf 400.000 børn, hvoraf de 75.000 er i overhængende fare for at dø af sult.Den nigerianske krise er en følge af religiøst betonede opgør, som har dræbt titusindvis og tvunget over 2 millioner på flugt.