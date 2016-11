Ung mand røvede apotek

Tirsdag 15. november 2016 kl. 22:01En 22-årig kniv-bevæbnet mand gennemførte i formiddag et voldsomt røveri mod et apotek i Rønne på Bornholm. Han truede de ansatte til at forholde sig roligt, mens han stjal medicin med indhold af morfin - og så ellers stak af. Han blev anholdt 4 timer senere i eftermiddag.Når politiet så forholdsvis hurtigt kunne finde frem til den unge mand, der var maskeret under røveriet, skyldtes det hans kontakt til misbrugmiljøet. Det ledte politifolkene på sporet af ham, og han blev anholdt på gaden i Rønne.