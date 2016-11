Nyt tilfælde af fugleinfluenza fundet i naturen - nu i Jylland

Tirsdag 15. november 2016 kl. 15:28Alarmklokkerne bliver ved med at kime omkring fugleinfluenza H5N8. Der er nu også fundet virus hos fugle på sydjyske Als, hvor der kun er 10-15 km over vandet (Sønderborg Bugt) til det inficerede nordtyske område. Fundet er derfor faretruende for fjerkræavlere og hobbyfolk.Med de stadig flere fund af fugleinfluenza blandt naturens fugle er risikoen for, at den breder sig til staldene overhængende.