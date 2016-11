Ejendomselskab på Lolland erklæret konkurs

Tirsdag 15. november 2016 kl. 15:17Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Ejendomselskabet Malergaarden ApS, Hovedgaden 40 i Horslunde på det nordvestlige Lolland. Fallitten følger efter en periode under likvidation, og er en følge af manglende indtjening og dermed likviditet.Der blev rejst tvivl om det 10 år gamle firmas mulighed for at fortsætte driften allerede i årsrapporten for 2014. Da var gælden steget til lige over 1 million kr. og driftresultatet var negativt.