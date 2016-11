Nummerpladerne var stjålet i Nykøbing F og bilen i Maribo

Tirsdag 15. november 2016 kl. 12:35En 24-årig mand fra sydsjællandske Lundby var helt på glatis, da han i går eftermiddag blev standset af en politipatrulje mellem Vordingborg og Næstved. Nummerpladerne var nemlig stjålet i Nykøbing F og bilen i Maribo. Dertil kom, at “hans” bil var tanket uden, at han havde betalt for det.Prikken over i’et var, at den unge mand slet ikke havde noget kørekort. Han måtte en tur med på politistationen, hvorfra han blev løsladt nogle timer senere, da der var kommet styr på hele redeligheden, som han nu skal stå til regnskab for.