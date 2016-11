Mange turister evakueret fra jordskælv-ramt by

Tirsdag 15. november 2016 kl. 10:07Et stort antal turister foruden fastboende i den new zealandske by Kaikoura i nærheden af Christchurch er evakueret efter weekendens store antal og kraftige jordskælv. Vind og vejr og jordskred har gjort det endnu farligere at opholde sig i byen. Derfor er helikoptere sat ind i evakueringen.4 militær helikoptere har således fløjet i fast rutefart for at bringe mange mennesker bort fra den 2.000 indbyggere store kystby og i sikkerhed.