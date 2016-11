Ny uhyggelig konkurs-rekord på en enkelt dag - 87

Tirsdag 15. november 2016 kl. 08:31Det er endnu ikke en uge siden landets skifteretter bekendtgjorde 55 meddelelser om konkurs på en enkelt dag, og i dag sættes der så ny uhyggelig rekord med hele 87. Dermed er antallet de første 15 dage af denne i mere end en forstand kolde november oppe på 458 konkurser.Udviklingen viser bare, at der ikke kan lovgives og reguleres for driften af virksomheder. Den alt for meget lovgivning fører modsat til kvælning af den private foretagsomhed og dermed muligheden for erhvervlivets overlevelse. Det koster jobs og velfærd hver eneste dag.