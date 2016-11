150 piger afsløret som de rene sex-slaver - 7 anholdt

Mandag 14. november 2016 kl. 20:43Østrig er ikke kun flot natur, et yndet ferieland og meget andet positivt. Under overfladen ligner det alle andre lande, hvilket afsløringen af en prostitution-ring dokumenterer. 7 er anholdt i sagen, der drejer sig om 150 kinesiske piger, som er lokket til alpelandet og misbrugt som de rene sex-slaver.Pigerne skulle have haft arbejde, og de har hver især betalt 10.000 euro for at komme til det europæiske paradis. Som imidlertid viste sig at være alt andet.I stedet blev de oplært i et bordel i hovedstaden Wien og derefter sendt rundt i landet. Under evig kontrol og frataget deres identitetpapirer og pas. Hver en euro, de tjente, blev øjeblikkeligt inddraget.Sagen har formentlig flere implicerede. Den er kun lige begyndt med ransagning af 10 bordeller. Hvor politiet bl.a. fandt 30.000 euro, en pistol og masser af personlige papirer.