4 biler punkteret i Bandholm

Mandag 14. november 2016 kl. 19:58Ejerne af 4 biler i Bandholm på det nordlige Lolland fik i weekenden en noget flad fornemmelse, da de ville ud at køre. Bilerne var nemlig alle punkteret. Hærværket var foretaget med en spids genstand. Da det øjensynligt var noget systematisk blev politiet inddraget, men ingen ansvarlig for ugerningerne er endnu fundet.Man håber på, at nogen har observeret et eller andet, der kan føre til gerningmandens afsløring.