Hvem ka’ - holde åbent 24 timer i døgnet hele december?

Mandag 14. november 2016 kl. 18:46Bilka. Her du’r det gamle slogan igen. For ingen andre kan være med, når alle landets Bilka varehuse holder åbent døgnet rundt i hele julemåneden. For at give de 5 millioner forventede kunder frit valg også hvad angår tidspunktet, hvor de vil handle. Kun i juledagene og nytåraften er der lukket.Den overraskende meddelelse er netop kommet fra Bilka. Man bygger forventningerne om positiv effekt på erfaringer fra shoppingcentret Fields i København, hvor Bilka har haft døgnåbent det sidste år.