Panik over fugleinfluenza

Mandag 14. november 2016 kl. 17:42Nu begynder panikken at brede sig hos de bureaukrater, som beskæftiger sig med fugleinfluenza H5N8. Fra midnat skal avlere af høns og andet fjerkræ holde dyrene indendørs, og det gælder også hobbyfolket. De skærpede regler skal modvirke spredning af den farlige virus.Fødevarestyrelsen har især øje på den betydelige danske eksport af fjerkrækød. Der er penge i øjnene på de panikslagne folk, som ser for sig, at der bliver lukket for danske varer i tilfælde af et udbrud af fugleinfluenza på en hønsefarm.