Folket i Moldovien vælger Rusland til og Europa fra

Mandag 14. november 2016 kl. 09:38Med valget af socialisten Igor Dodon (41 år) som præsident har folket i Moldovien, der grænser op til Ukraine og Rumænien, samtidig valgt et tættere forhold til Rusland - og valgt Europa fra. Den vragede kandidat liberale Maia Sandu (44 år) ville nemlig en europæisk linje for det celtraleuropæiske land.Igor Dodon fik over 52% af stemmerne ved præsidentvalgets 2. runde i weekenden. Det var første direkte valg siden 1996 af præsident foretaget af det lille lands ca. 3 millioner indbyggere.