Det ryster videre i New Zealand - foreløbigt 2 dræbt

Mandag 14. november 2016 kl. 00:09Der er endnu intet overblik efter de kraftige jordskælv i New Zealand i nat. Det ryster videre på øerne, i aften har der været flere skælv på 5,0 og opefter på Richter skalaen. Nu er det mandag middag i landet, som er 12 timer foran dansk tid, hvorfor overblikket nok hurtigt indfinder sig. Foreløbigt meldes om 2 dræbte.Hvor omfattende skaderne er på bygninger, og omfanget af kvæstede og døde kendes langt fra endnu. Det seneste skælv blev registreret for under 2 timer siden til styrke 5,1 - altså stadig kraftigt.