Kvart million æg destrueres på grund af fugleinfluenza

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 13. november 2016 kl. 20:17En kyllingefarm (rugeri) ved landsbyen Bække 15 km syd for Billund destruerer over en kvart million æg på grund af den tiltagende konstatering af fugleinfluenza H5N8. Æggene er nemlig leveret af en nordtysk fjerkræavler, der har måttet slå 30.000 høns ihjel på grund af den farlige virus.Aktionen på det sydjyske rugeri finder sted i samarbejde med fødevarestyrelsen, hvorfra man holder et bekymrende og meget vågent øje med udviklingen af fugleinfluenzaen.