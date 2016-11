Endnu en stor musiker død

Søndag 13. november 2016 kl. 17:12Den amerikanske musiker og sangskriver Leon Russell er død 74 år. Han sov ind i sit hjem i Nashville i Tennessee - en følge af flere års problemer med hjertet. Dermed er sat punktum for endnu en af musikkens store navne. Russell skrev stribevis af hits også til andre musikere og sangere."A Song for You" er Leon Russells mest kendte. Han udgav den selv på et solo album i 1970, men efterfølgende har omkring 40 andre internationale kunstnere taget sangen til sig og gjort den endnu mere kendt.Claude Russell Bridges (som var hans fødenavn) kom til verden i Oklahoma. Allerede som 14-årig spillede han i sin hjemby og grundlagde en karriere, der førte ham sammen med alle kendte fra Frank Sinatra til Elton John.