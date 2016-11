Flere meget kraftige jordskælv i New Zealand

Søndag 13. november 2016 kl. 12:572 kraftige jordskælv har sidst på formiddagen ramt New Zealand. Med ½ time mellemrum ramte skælvene, der blev målt til 7,4 og 6,1 på Richter skalaen. Begge skælv havde epicenter i 10 km dybde på øen med byerne Christchurch og Greymouth.Der er endnu ingen meldinger om ødelæggelser eller ofre. Det er først på natten til mandag i New Zealand, som er 12 timer foran dansk tid. Derfor er det altså nat nu, hvor man skal forsøge at danne sig et overblik.