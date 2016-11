Mand anholdt og iført håndjern - stak af og er forsvundet

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 13. november 2016 kl. 10:57En omkring 35-årig udenlandsk mand er til morgen stukket af fra politiet i København. Man ser ham sandsynligvis ikke igen, selvom han blev anholdt og iført håndjern. Det lykkedes ham nemlig at forsvinde uset fra politibilen, mens betjentene talte med folk på en beværtning, hvor der havde været uro.Politibetjentene nåede ikke at finde ud af, hvem manden var, hvorfor man ikke ved, hvem man skal lede efter og hvor. Manden blev iagttaget under sin flugt iført håndjern gennem gaderne i København city.