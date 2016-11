Indsamling til de stadig flere fattige i Danmark - sandheden anno 2016

Lørdag 12. november 2016 kl. 10:51Om kort tid er der indsamling til fattige i Danmark. Det er sandheden anno 2016 og vedkommer os allesammen. Også dem, der er i fuld gang med at rive det danske velfærdsamfund ned. Fordi de mangler forståelse for livet uden for murene til deres egen velbjærgede tilværelse. Det gælder mange politikere, hundredtusindvis af ansatte bureaukrater, nogle af kollegerne på jobbet, sågar bekendte i nabolaget - ja, alle steder findes de, dem der har nok i sig selv. Heldigvis findes der også mange, som er klar til at give andre en hjælpende hånd, en snak over en kop kaffe, mad på bordet og et sted at sove. Søndag 27. november samler frivillige i Kirkens Korshær ind til fordel for de stadig flere fattige i Danmark.Det er nu 104 år siden en nordjysk præst lagde grundstenen til Kirkens Korshær - og ulykkeligvis er behovet for indsatsen taget til. I år er der øget behov for varmestuerne, herbergerne og bofællesskaberne, som blot er nogle af de tilbud, korshærens folk har på paletten.Læs mere om fattigdommen i Danmark og Kirkens Korshærs kamp imod den på www.kirkenskorshaer.dk - det er ikke sært, hvis det sætter tanker igang om vores "fællesskab" (læs samfund).