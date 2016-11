Farlig røg over Limfjorden

Lørdag 12. november 2016 kl. 09:48Brand i en stor lagerhal med udrangerede bildele sender til morgen farlig røg over Limfjorden fra havneområdet i Ålborg. Røgen, som beboerne i Nørresundby lige på den anden side af fjorden advares mod at indånde, drives over vandet af vinden.Ilden blev opdaget i nat, og den har så kraftigt fat, at brandvæsenet lader lagerhallen brænde ned.Det er 1 time siden, politiet udsendte advarsel om den farlige røg. Det blæser 5-7 m/sek i området lige nu.