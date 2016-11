En ny dag med krigens rædsler - 40 henrettet og hængt op

Fredag 11. november 2016 kl. 23:38Krigen i Irak raser i højeste gear, og rædslerne tager til. I dag har FN oplyst, at oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har henrettet 40 civile i Mosul og efterfølgende hængt dem op rundt i området til skræk og advarsel for andre "ulydige". Situationen er grotest middelalderagtig.Reaktionen fra IS over for civile, der ikke vil makke ret, er både en hævn og udtryk for desperation over, at koalitionen anført af irakisk militær fortsætter angrebene i Mosul.