Skuespiller-skurk død

Fredag 11. november 2016 kl. 21:26Den amerikanske skuespiller Robert Vaughn er død 83 år. Han medvirkede i 200 film og TV-afsnit og havde bl.a. rollen som skurk i TV-serien "Columbo" og som spionen Napoleon Solo i serien "The Man from U.N.C.L.E." og mange flere, som han høstede stor anerkendelse for.Robert Francis Vaughn, der var født i New York, døde i dag af leukæmi på et sygehus i sin fødeby.