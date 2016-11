Stor angst for at blive fyret - varsel om mange nye fyringer

Fredag 11. november 2016 kl. 20:32Hver eneste uge er der meddelelser om fyringer, der brutalt slår ned på familien Danmark. Derfor er angsten for at blive fyret stor, og det er forståeligt. Også fordi der til stadighed kommer nye varsler om fyringer. I september og oktober blev således varslet fyring af 4.100 ansatte.I sidste måned var det opsigtvækkende, at varslerne om fyring kom fra hele 74 virksomheder. Hvilket er en markant forværring af tilstanden, det højeste antal i mange år.Hvem det rammer, ved den rystende nervøse familien Danmark blot ikke.