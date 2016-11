Ny "blodig" dag på danske aviser - redaktører fyret

Fredag 11. november 2016 kl. 11:16Aviserne BT og metroxpress slår sig sammen i et nyt selskab, og de første fyringer på topniveau har allerede fundet sted. Øvelsen er naturligvis en aktion for at overleve. Berlingske (ejer af BT) bliver 70% ejer af det nye selskab, metroxpress af de øvrige 30%. Hvad der herudover sker med de hidtil 2 selvstændige aviser og de ansatte er endnu uvist.Alle ansatte på de 2 aviser får Berlingskes adresse i Pilestræde i København som deres arbejdplads. BTs redaktører Olav Skaaning Andersen og Karl Erik Stougaard, samt flere ledere på metroxpress er fyret.