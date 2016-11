3 mænd dræbt ved jordskred i naturområde nær Oslo

Fredag 11. november 2016 kl. 10:53Et jordskred i et naturområde i nærheden af den norske hovedstad Oslo har begravet 3 mænd i alderen 27-47 år, og de forventes nu efter snart et døgns resultatløs eftersøgning at være dræbt. 3 andre mænd undslap det enorme jordskred. Redningaktionen er besværliggjort af, at der er risiko for nye jordskred.De 3 dræbte mænd var alle fra Litauen.