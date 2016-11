Leonard Cohen er død

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 11. november 2016 kl. 08:13Den canadiske forfatter og sangskriver Leonard Cohen er død 82 år. Et liv, hvortil den litteratur-akademisk skolede Cohen selv skrev drejebogen, er slut. Den markante sangstemme forstummet, men hans værker vil leve videre i erindringen mange år.Leonard Norman Cohen blev født i Montreal. Han debuterede som forfatter i 1956 med digte og skrev de efterfølgende år flere bøger. Indtil skiftet til musikkens verden 10 år senere. Siden har hans tekster og sang gentagne gange sat aftryk på den internationale scene. Hvilket også vil ske med det sidste værk "You want it darker" for mindre end en måned siden.Leonard Cohen boede ved sin død i Los Angeles.