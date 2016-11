Fugleinfluenza fund i ænder - fare for eksport og udstillinger stoppet

Torsdag 10. november 2016 kl. 20:09Der er fundet fugleinfluenza af typen H5N8, der betegnes som alvorlig og breder sig i Europa, i vilde ænder på Møn og i fristaden Christiania i København. Endvidere kan det ikke udelukkes, at der er inficerede vilde fugle andre steder i landet. Det har ført til omgående stop for udstillinger med fugle og fjerkræ, og der er fare for eksporten, hvis situationen udvikler sig. Det er i alle tilfælde vilde troldænder, der er fundet inficeret med den den frygtede virus. Nu står kampen mod, at den breder sig til besætninger, hvorfor alle med fugle og fjerkræ som erhverv eller hobby skal tage omhyggelige forholdregler. Fjerkræ skal ind i staldene og hygiejnen skal være i top. Fugleinfluenza af typen H5N8 smitter normalt ikke mennesker, i alle tilfælde er der endnu ikke fundet eksempler herpå.Yderligere info om situationen og fugleinfluenza kan læses på www.foedevarestyrelsen.dk