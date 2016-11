Lidl har store ambitioner - vil have 200 danske butikker

Torsdag 10. november 2016 kl. 16:53Nu går det ikke altid "som præsten præker", men ambitioner har man lov at have, og skal også have i spidsen for en stor virksomhed. Som eksempelvis supermarkedkæden Lidl, der åbnede den første butik i Danmark for 11 år siden. I dag findes der 105 supermarkeder med Lidl på facaden - men der skal være flere.Faktisk er ambitionen at fordoble antallet af Lidl butikker - altså til mindst 200. Forøgelsen skal ske i løbet af de næste 10 år.Dette er den interessante melding fra den tyske kædes danske direktør, tyskeren Dirk Fust. Ikke mindst i lyset af, at de fleste dansk ejede kæder bevæger sig den modsatte vej, og i det hele taget har en svær kamp for at overleve.Dirk Fust er ny på topposten, som han tiltrådte i foråret. Hvor chefen siden starten stoppede.