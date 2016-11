Pige og ung mand dræbt mod vejtræ i voldsom solo-ulykke

Torsdag 10. november 2016 kl. 07:34En 17-årig pige og en 18-årig mand blev i går eftermiddag dræbt, da deres bil med voldsom kraft kolliderede med et vejtræ i et landområde 10 km fra sydfynske Fåborg. De blev begge slynget ud på en mark og var dræbt på stedet. En forbipasserende bilist gjorde det tragiske fund.De unge menneskers bil blev knust i 2 dele ved kollisionen med vejtræet. Årsagen til ulykken skal formentlig findes i kombination mellem for høj fart og glatføre.