Ny politiskole placeres i Herning - i helt nyt byggeri

Onsdag 9. november 2016 kl. 17:42Det dynamiske midtjyske Herning-område var igen hurtig på aftrækkeren. I løbet af 22 måneder kan man have nye bygninger til Danmarks 2. (og nye) politiskole klar. Top har regeringen sagt, og i eftermiddag meddelt, at man agter at placere skolen dér.Efter en melding fra landets politiledelse om, at den foretrækker helt nyt byggeri til skolen, og en forventning om, at et sådant byggeri ville tage lidt over 3 år, gik Herning i aktion. Hvilket altså nu har givet pote til byen.