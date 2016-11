Ægtepar i landsby ved Nykøbing F bagbundet og røvet

Onsdag 9. november 2016 kl. 16:21Et ældre ægtepar i landsbyen Tingsted ved Nykøbing F blev i nat hjemsøgt af 2 voldelige røvere, der først bagbandt dem og siden tog for sig af smykker i hjemmet. Derefter forsvandt de igen uden at efterlade sig spor. Røverne antages at have været i 30 års alderen.Først i morges blev politiet alarmeret, og da var røverne selvsagt over alle bjerge. Man sætter nu liden til, at nogen måske har observeret et eller andet, der kan spore de 2 væmmelige karle.Ægteparret er indlagt på sygehus efter den hårdhændede behandling, men de er uden for livfare.