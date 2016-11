Møns Bank med stærkt regnskab slår dørene op i Vordingborg

Onsdag 9. november 2016 kl. 14:28Med et driftoverskud på 22 millioner kr. for årets første 9 måneder står Møns Bank stærkt i den fortsatte fremmarch i lokalområdet. Man har netop slået dørene op til den nye afdeling i Vordingborg og holder åbent hus på fredag, hvor der virkelig er noget at præsentere.At det går godt for nu både den sydsjællandske og ø-bank aflæses også af kursen på aktien, der i dag står i 166 kr. for 100 kr. pålydende aktier.Den nye afdeling i Vordingborg har fået en "gammel" kending som chef. Allan Andersen, der slog sine folder i den tidligere Vordingborg Bank og skiftede til Lollands Bank, er udpeget som filialdirektør.