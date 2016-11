Donald Trump er USAs næste præsident efter utroligt valg

Onsdag 9. november 2016 kl. 09:58Med 290 såkaldte valgmænd bliver republikaneren Donald Trump USAs næste præsident. Efter et utroligt spændende valg nedsablede han til sidst demokraternes Hillary Clinton, som fik 218 valgmænd - altså milevidt fra de 270 nødvendige for at vinde præsidentvalget.Det vrimler nu med kommentarer fra en chokeret verden. Et lands vælgere har igen overrasket. De vil have forandring. Akkurat som englænderne i juni stemte sig ud af EU. Også de ville have forandring. En proces er igang, den kommer også til det øvrige Europa, hvor vælgerne er lede og kede af det etablerede bureaukrati.