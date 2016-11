Utrolig spænding om udfaldet af amerikansk præsidentvalg

Onsdag 9. november 2016 kl. 05:18Denne tidlige morgen skriver den republikanske Donald Trump verdenhistorie med en uventet styrke ved valget af den næste præsident i USA. Vælgernes tilslutning til ham har tilført optællingen af stemmer en utrolig spænding - og intet er på nuværende tidspunkt afgjort.Der bliver med sikkerhed bidt negle i demokraten Hillary Clintons lejr. Hvor man allerede sent i aftes kunne ane, at der bliver kamp til stregen. Da kom nemlig friske bulletiner om vælgernes præferencer ved det valg, de netop har stemt til. Først og fremmest vil de have en præsident, der skaber forandring. Hvilket er klart til fordel for Donald Trump.Dertil kom oplysninger om, at de etniske grupper, der måtte ventes at støtte Hillary Clinton, udgør en markant mindre del af dem, der stemte, end de potentielle Trump-vælgere.Om nogle timer kendes resultatet, når den ene af de 2 har nået 270 såkaldte valgmænd. I dette øjeblik har Hillary Clinton 197 og Donald Trump 187.